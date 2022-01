Il successo del nuovo singolo della “cubana friulana” Ellys Leon.

Vola sulle ali delle sette note Ellys Leon, la cubana friulana – vive da 9 anni a Lignano Sabbiadoro – che spopola in Rete col suo nuovo singolo “Tú y Yo” con più di 2.4 milioni si visualizzazioni su YouTube. La cantante ha fatto il lancio del singolo a Madrid il 21 dicembre e in soltanto due settimane è già nella top ten nella classifica della musica in Colombia e Mexico, occupando il posto numero 6.

Anche il suo videoclip con più di 2 milioni su YouTube non lascia indifferenti: è un video di grande impatto, registrato tra Dubai e Parigi. Ellys Leon insieme ad Alejandro Garrido, produttore musicale del brano e anche lui trapiantato in Friuli, in questo momento stanno preparando il remix ufficiale del pezzo che uscirà a breve su tutte le piattaforme digitali , e arriverà a breve anche una bellissima versione acustica registrata in uno dei locali di musica live più celebri e riconosciuti nel cuore di Parigi, lo Studio de l’Ermitage.

Quindi, dicono i fan più accaniti, state attenti a questi due perché daranno da parlare e ci faranno ballare. Visto il successo già ottenuto, c’è da crederci.

