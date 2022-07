Sole, mare e consegna del cibo a domicilio: a Lignano sbarca Foodracers

Foodracers arriva anche a Lignano.

Ordinare i piatti dei propri locali preferiti direttamente a casa, anche quando si è in vacanza: a Lignano Sabbiadoro si può. Grazie a Foodracers, la piattaforma online che permette agli utenti di scegliere tra tanti menù diversi e farsi recapitare i piatti comodamente al proprio domicilio.

Foodracers è una piattaforma digitale 100% italiana di food delivery, nata a Treviso nel 2015 e già attiva in 60 città per un totale di 1500 comuni in tutta Italia. Dopo le località del litorale veneto – Chioggia, Jesolo, Caorle e Bibione –, Foodracers raggiunge anche la costa friulana, arrivando a servire la più grande località balneare del Friuli Venezia Giulia. Sono già 20 le attività convenzionate dalle quali si può ordinare tramite l’App scaricabile su smartphone o tablet e il sito web. Un supporto, dunque, sia alle attività di ristorazione che possono incrementare l’attività ordinaria con le consegne a domicilio, sia a cittadini e vacanzieri che non vogliono farsi mancare piatti gustosi.

Residenti e turisti di Lignano Sabbiadoro possono ordinare le specialità preferite direttamente a casa, o perché no in ufficio, scegliendo tra i menù dei locali che hanno aderito a Foodracers. Dalla pizza ai burger, dalla cucina etnica a quella tradizionale di pesce, è già possibile scegliere tra diverse proposte.

I locali di Lignano.

I primi locali convenzionati, a cui presto se ne aggiungeranno altri sono: Petra Pizza Carinzia (pizza e kebab), Petra (pizza e kebab), Il Panino (toast e sandwich), Fast Mood (sandwich e insalate), Oriental Fusion Food (sushi e cucina fusion), Poke & Co. (poke bowl ed estratti), We Love Poke & Mr Shanghai (cucina cinese e giapponese), Yule Sushi (sushi e cucina orientale), Ramones (pizza e kebab), Pizza & Go (pizza e focacce), Acquasale (pizza al taglio), Cremeria La Coccola (gelati e crêpes), Pop (bubble tea), La Caveja (piadine), La Paella (cucina spagnola), Maqui (sushi e cucina fusion), Atmosphera (pizza e piatti di pesce), Miyuki (bubble tea e yogurt), La Boreana (pizza e cucina italiana), Food Networks Pineta (kebab e pizza).

Le 60 città su cui è già attivo il servizio di Foodracers sono: Bassano del Grappa, Belluno, Bergamo, Bibione, Biella, Brescia, Caorle, Carpi, Casale sul Sile e Quarto d’Altino, Castelfranco Veneto, Chioggia, Cittadella, Como, Conegliano, Crema, Cremona, Dolo, Empoli, Faenza, Fidenza, Foligno, Forlì, Formigine e Maranello, Gorizia, Imola, Ivrea, Jesi, Jesolo, Legnago, Lodi, Lucca, Mantova, Mestre, Mirano, Mogliano Veneto, Montebelluna, Oderzo, Padova, Paese e Istrana, Parma, Pavia, Piacenza, Pordenone, Portogruaro, Ravenna, Rovereto, Rovigo, Sacile, San Donà di Piave, Sassuolo, Scandiano, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Vercelli, Vicenza, Vignola, Villafranca di Verona, Vittorio Veneto. E ora, Lignano Sabbiadoro.