A Pordenone arriva la 14esima edizione del Festival MusicAntica

L’evento all’ex convento.

Appuntamento a Pordenone il 7 luglio con la 14esima Edizione del Festival MusicAntica che prevede lo svolgimento di 16 concerti in Italia ed eventi collaterali in collaborazione con Festival Convivio Armonico di Napoli, il Festival Brianza Classica, il Festival Antiqua di Torino, il Festival Le vie del Barocco di Genova e con la partecipazione di istituzioni ed enti europei: Austrian Music Encounter a.mus.e di Graz (Austria) – Kulturni Dom di nova Gorica (Slovenia) – Accademia di Belle Arti di Venezia.

Pordenone ospiterà presso l’Ex convento di San Francesco il 7 luglio alle 21 le atmosfere e suoni della Napoli barocca proposti con ii rigore filologico delle esecuzioni storicamente informate con strumenti antichi, ma anche con l’estro e con la verve partenopea dell’Ensemble Le Musiche da Camera

Presentazione

Atmosfere e suoni della Napoli barocca proposti con ii rigore filologico delle esecuzioni con strumenti antichi, ma anche con l’estro e con la verve partenopea da Le Musiche Da Camera, storica formazione che da piu di vent’anni ricerca e ripropone brani inediti di compositori poco conosciuti del Seicento e Settecento. Un vero focus sulla musica barocca Napoletana patrimonio culturale inestimabile della nostra citta, che si offre con le sue melodie e le sue cantate secentesche in “lengua napolitana”. Da Falconiero a Matteis, da Sabino a Porsile, da Mascitti a Latilla accoglieranno gli ospiti di ogni nazionalita pronti a regalare con le loro melodie ora allegre e briose ora struggenti e mali coniche un momento di incontro con l’autenticita della vena musicale Napoletana.

Esecutori

Rosa Montano – mezzosoprano

Egidio Mastrominico – violino di concerto / Giuseppe Grieco violino

Leonardo Massa – violoncello

Michele Carreca tiorba e chitarra barocca

Debora Capitanio – clavicembalo

Dettagli Evento:

NON CHIÙ CICCILLO MIO – Cantate, arie e sonate in Lengua Napolitana – Ensemble Le Musiche da Camera – Napoli



Festival MusicAntica 2022 – BAROQUE STORIES

Data: Giovedi 7 Luglio alle 21

Indirizzo: Ex Convento di San Francesco, Piazza della Motta, Pordenone

Biglietti circuito Vivaticket

Interi 8€

Ridotti 5€ (under 26-over 65, allievi Scuole di Musica e Istituti Musicali)

Gratuito Under 13