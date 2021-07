Le alghe sulla spiaggia di Lignano.

Dopo il vento di scirocco di ieri era quasi inevitabile. Ma per i tanti vacanzieri che stamattina sono andati in spiaggia a Lignano è stata, comunque, una brutta sorpresa. L’arenile era tutto pieno di alghe di un color verde brillante e per farsi il bagno bisognava fare per forza lo slalom.

Qualche turista ha iniziato così a borbottare. C’è chi ha chiamato i bagnini, chi è andato a rivolgersi agli Uffici. La verità che le alghe sulla spiaggia di Lignano non sono nemmeno un evento tanto raro. “Sono indice della salubrità dell’acqua – spiega il presidente della Lignano Sabbiadoro Gestioni Manuel Rodeano -. L’hanno spiegato anche gli esperti: arrivano a riva per una concatenazione di eventi. I venti di scirocco che favoriscono la risacca, più alcuni microrganismi che fanno questo tipo di fioritura. Ma vuol dire che l’acqua è pulita”.

L’acqua è pulita, ma la spiaggia no, rintuzzano i vacanzieri, mentre cercano di non calpestare le alghe sul bagnasciuga. “La spiaggia viene pulita tutti i santi giorni, la mattina e la sera. Ci sono due grossi mezzi meccanici che raccolgono le alghe, ma nelle giornate di scirocco occorrerebbe pulire ogni due ore, cosa che non è possibile in presenza dei bagnanti. Capiamo, comunque, il disagio”, conclude Rodeano.

