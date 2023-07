La spiaggia libera di Lignano Sabbiadoro.

Sarà lunga cento metri, quest’anno, la porzione di arenile destinata a spiaggia libera a Lignano Sabbiadoro: a stabilirlo, il rinnovo della convenzione che da alcuni anni Ge.Tur. e Comune sottoscrivono a inizio stagione, che ha per oggetto il tratto di spiaggia in fondo al lungomare di Sabbiadoro, dopo l’omonimo bar.

La convenzione trae origine dall’apertura del tratto ciclo pedonale posto tra la Sacca e il bar Sabbiadoro, in quell’occasione è stato inserito negli accordi anche il tratto di spiaggia libera, che nel rinnovo di quest’anno è appunto di cento metri contro i 50 dell’anno scorso. Durante l’orario di apertura al pubblico della ciclabile e della spiaggia, la vigilanza è eseguita dal personale del Comando di Polizia Locale.

“Nella nostra visione amministrativa, la spiaggia libera rimane un servizio essenziale per il nostro territorio – ha commentato il vicesindaco Manuel Massimiliano La Placa – laddove ci deve essere la giusta alternanza di tratti per così dire “serviti”, dov’è necessario che ci sia un prezzo rapportato alla quantità e qualità dei servizi proposti, lasciando agli imprenditori la possibilità di ampliare e diversificare l’offerta e dei tratti liberi, sicuri e, se possibile, anche attrezzati, dove la fruizione del mare – che è una risorsa pubblica – deve poter essere estesa a tutti”.

“Sappiamo di dover lavorare ancora molto, in tutte le sedi, e di dover utilizzare tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione per poter arrivare a una situazione di equilibrio. In questa direzione, la sinergia con Ge.Tur. ci ha permesso, in sede di integrazione annuale della convenzione già in essere dal 2015, di mantenere ma anche di estendere quest’anno il tratto di spiaggia libera“.