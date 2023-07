Nuovo avvistamento del lupo, l’incontro ravvicinato nel Tarvisiano

Nuovo avvistamento di un lupo nel Tarvisiano.

Un lupo solitario è stato avvistato nel Tarvisiano nella zona dell’Alpe del lago di Fusine e di Aclete. Ad incontrare questo magnifico animale è stato l’assessore comunale Mauro Müller, che è riuscito persino a catturare delle fotografie.

Mauro Müller, che è stato per molti anni nel Corpo forestale regionale, in passato ha avuto incontri ravvicinati con orsi e linci durante il suo servizio, ma si è trattato del primo con un lupo. L’assessore aveva appena concluso una camminata e si era appena seduto in macchina per fare ritorno a casa.

Inaspettatamente, il lupo è comparso dal bosco e si è piazzato di fronte all’auto. Inizialmente, Müller ha pensato che si trattasse di un cane libero, ma presto ha capito che era di fronte a un lupo “solitario, spaesato e quasi timoroso”. Dopo qualche minuto l’animale se n’è andato.