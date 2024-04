La Corsa delle Rose a Lignano, a sostegno della Lilt.

Una giornata all’insegna del divertimento, del benessere, della solidarietà: domenica 14 aprile torna lo spettacolo della Corsa delle Rose, manifestazione podistica aperta a tutti che si svilupperà nel cuore di Lignano Sabbiadoro.

Per la Corsa delle Rose si tratta della quinta edizione e anche quest’anno, come già nel 2022 e 2023, la manifestazione andrà a collocarsi all’inizio della primavera, diventando uno degli appuntamenti d’apertura della stagione nella rinomata località balneare friulana.

Gli organizzatori – il Running Team Conegliano in collaborazione con il Comune di Lignano Sabbiadoro, la Onlus Lignano in Fiore e Lignano Pineta Spa – l’hanno pensata come una corsa dedicata soprattutto al mondo femminile, ma la partecipazione sarà aperta a tutti: uomini e donne.

L’anno scorso la manifestazione ha raggiunto i 1200 partecipanti e, confidando nell’arrivo del bel tempo, la Corsa delle Rose punta a confermarsi su numeri d’eccellenza. Nuovo il percorso: un unico tracciato di 7 km, immerso nella natura, che scatterà da piazza Marcello D’Olivo e si svilupperà tra le località Pineta e Riviera.

Ogni partecipante potrà interpretare la Corsa delle Rose a proprio piacimento: correndo, camminando, praticando il Nordic Walking e il Fit Walking. Il tutto nella più assoluta libertà. Divertimento e spensieratezza sono le parole d’ordine della Corsa delle Rose. Ma l’evento rappresenta anche un’importante occasione di solidarietà: il ricavato della Corsa delle Rose, una volta sottratti i costi organizzativi, andrà infatti a sostenere l’attività di prevenzione e di diagnosi precoce dei tumori offerta dalla LILT di Udine.

Le iscrizioni? Online attraverso la piattaforma ENDU sino all’11 aprile, oppure inviando una e-mail all’indirizzo fae.paola18@gmail.com. Le iscrizioni riapriranno poi sabato 13 e domenica 14 aprile, sino a poco prima della partenza, prevista alle 10, in piazza Marcello D’Olivo. La quota d’iscrizione è di 12 euro per gli adulti e 8 euro per i bambini con meno di 8 anni. L’iscrizione dà anche diritto alla t-shirt ufficiale dell’evento, ad una sacca sportiva e ad altri gadget. Al traguardo, come da tradizione, una rosa per tutte le partecipanti offerta dalla società Lignano Pineta.