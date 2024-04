Lutto nel mondo del vino del Friuli Venezia Giulia, addio a Marco Felluga: aveva 96 anni

Marco Felluga è scomparso all’età di 96 anni.

Un altro lutto nel mondo del vino del Friuli Venezia Giulia: è morto ieri all’età di 96 anni Marco Felluga,uno dei pilastri della viticoltura della regione, un uomo la cui dedizione alla terra e alla produzione vinicola ha lasciato un’impronta indelebile.

Nato nel 1927, Marco Felluga ha attraversato epoche di trasformazione e crescita per la regione, emergendo come pioniere della viticoltura del Collio nell’immediato dopoguerra. Insieme al fratello Livio, ha gettato le basi per un’eccellenza enologica che si è propagata oltre i confini regionali. La sua visione e passione hanno portato alla fondazione della Marco Felluga nel 1956, la prima azienda di una lunga serie che ha plasmato il panorama vinicolo locale. La dedizione e la competenza di Marco Felluga hanno rapidamente trasformato l’azienda in un punto di riferimento per la qualità e l’innovazione. Nel 1967 ha acquisito Russiz Superiore, un gioiello nel cuore del Collio, una tenuta con una storia lunga cinque secoli e un territorio ricco di tradizione e bellezza paesaggistica.