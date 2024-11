Lo stemma di Lignano Sabbiadoro sbarca nel cuore della Carinzia

Lo stemma del Comune di Lignano nella piazza di Klagenfurt.

Nel cuore della Carinzia da alcuni giorni risplende lo stemma del Comune di Lignano Sabbiadoro, incastonato nella centralissima piazza di Klagenfurt, con la quale la località friulana è gemellata da diversi anni.

Realizzato in mosaico, con la collaborazione della Scuola Mosaicisti di Spilimbergo, lo stemma si trova accanto a quello della città di Capodistria anch’essa gemellata con Klagenfurt ed è stato inaugurato nel corso di una simbolica cerimonia alla quale hanno presenziato il sindaco di Lignano Sabbiadoro, Laura Giorgi accompagnata dal Consigliere delegato al turismo, Massimo Brini, Christian Scheider e Alois Dolinar, Sindaco e Vicesindaco di Klagenfurt.

“Tra le nostre due cittadine è nata una sinergia proficua – ha commentato il Sindaco Giorgi a margine della cerimonia – che ci permette di cogliere alcuni obiettivi comuni, oggetto di una collaborazione sempre più stretta fra le due località”.

“Anche in occasione di questo nuovo incontro ci siamo confrontati in tema di turismo, istruzione, sport e tutela dell’ambiente – ha proseguito Giorgi – che sono anche oggetto di alcuni tavoli di lavoro avviati dai diversi referati, per sviluppare alcuni interscambi mirati affinché il gemellaggio tra Lignano Sabbiadoro e Klagenfurt non resti solo un accordo sulla carta. La nostra località è meta di numerosi turisti carinziani e per Lignano è importante incentivare ogni forma di promozione. L’anno scorso abbiamo donato alla città di Klagenfurt una Natività in sabbia che assieme a delle immagini di Lignano, ha attirato l’attenzione di migliaia di persone, visitatrici dei famosi Mercatini di Natale Carinziani”.