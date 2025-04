Lignano si trasforma nella capitale degli scacchi: in arrivo il 10° Festival Internazionale

Il torneo di scacchi a Lignano.

Dal 25 al 27 aprile 2025, le sale dell’Hotel Centrale di Lignano Sabbiadoro ospiteranno un evento dedicato agli appassionati della disciplina mentale per eccellenza: il Festival Internazionale di Scacchi, giunto alla sua decima edizione, un traguardo importante per un torneo che, anno dopo anno, ha saputo unire sport, strategia e bellezza del litorale adriatico, attirando giocatori da tutta Europa.

Promosso dall’Accademia di Scacchi Trieste, il Festival è ormai una tappa fissa nel calendario degli scacchisti italiani e internazionali. Con un mix collaudato di competizione e convivialità, si conferma come luogo d’incontro per atleti, appassionati e curiosi di ogni livello.

Tornei per tutti i livelli e montepremi da 1.600 euro

L’evento sarà articolato in due tornei principali:

Torneo A – Master: aperto a giocatori italiani e stranieri con punteggio FIDE pari o superiore a 1900 Elo.

Torneo B – Expert: per chi possiede un rating FIDE inferiore ai 2000 Elo.

Il formato sarà quello svizzero a 5 turni, con partite da 90 minuti + 30 secondi di incremento a mossa. Gli incontri inizieranno venerdì 25 aprile alle ore 15.30, sotto l’arbitraggio ufficiale di Giovanni Marchesich (Arbitro FIDE). A rendere il torneo ancora più avvincente sarà la presenza del Maestro Internazionale Rikard Medancich, che commenterà a caldo le partite al termine di ogni turno, offrendo preziose analisi tecniche ai partecipanti.

Novità 2025: dieci partite in diretta streaming

Grazie alla collaborazione con idSports, l’edizione 2025 vedrà per la prima volta la trasmissione in diretta streaming di dieci partite per ogni round, aprendo il Festival anche a un pubblico remoto, tra spettatori, famiglie e tifosi sparsi nel mondo.

Il montepremi complessivo è di 1.600 euro, a conferma del prestigio crescente della manifestazione, che vanta il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia, del Comune di Lignano Sabbiadoro, della FIDE, della Federazione Scacchistica Italiana e del CONI regionale FVG.

“Il nostro Festival nasce per offrire un’esperienza di qualità sia ai professionisti che ai dilettanti – ha spiegato Massimo Varini, presidente dell’Accademia di Scacchi Trieste –. Le categorie sono pensate per garantire equilibrio e inclusività, in un contesto competitivo ma accogliente, immerso nella bellezza di Lignano”.

Come partecipare

Le iscrizioni sono aperte sul sito ufficiale www.lignanochess.com, con pagamento tramite bonifico bancario. È possibile pre-iscriversi anche su vesus.org. Per partecipare è necessario essere tesserati FSI per il 2025 (con possibilità di tesseramento in sede) o possedere un FIDE Identity Number se stranieri.

Informazioni complete, regolamento, moduli di iscrizione e protocollo comportamentale sono disponibili sul sito del torneo. Per contatti: info@lignanochess.com | +39 329 2239575 (anche WhatsApp). Risultati e classifiche aggiornate in tempo reale su: www.vesus.org e www.chess-results.com