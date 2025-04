Un dolce friulano conquista il web: è tra le ricette italiane più cercate al mondo

Si tratta del tiramisù.

Tra fettuccine Alfredo e focacce, carbonare e arancini, spicca un dolce che affonda le sue radici tra le montagne della Carnia e la pianura goriziana: il tiramisù friulano. A dirlo non è il campanilismo, ma i dati. Secondo una recente indagine di Affidabile.org basata sulle ricerche effettuate tramite Google Trends dal 2004 a marzo 2025, il celebre dessert al cucchiaio è tra i piatti italiani più ricercati a livello globale.

Una conferma della forza iconica della cucina italiana, e in particolare di un dolce che in Friuli Venezia Giulia vanta due versioni storiche documentate: una a Pieris, vicino a Monfalcone, e l’altra a Tolmezzo, nel cuore della Carnia.

Due anime, un solo dolce

Pieris rivendica la nascita della “Coppa Vetturino”, datata 1935: una golosa combinazione di mousse al cioccolato, pan di Spagna e zabaione. Tolmezzo, invece, è considerata la patria della versione oggi famosa in tutto il mondo, fatta con savoiardi inzuppati nel caffè, mascarpone, zucchero, uova e una spolverata di cacao. A seconda delle varianti, si aggiungono liquori o aromi che personalizzano il dolce, mantenendone intatta l’essenza vellutata e avvolgente.

L’Italia nel piatto (e nel motore di ricerca)

L’analisi di Affidabile.org mostra come i piatti italiani siano una costante nelle ricerche online, con un picco d’interesse durante le festività, in particolare Natale e Pasqua, e un vero e proprio boom durante il lockdown del 2020, quando cucinare è diventato uno dei passatempi principali a livello globale.

A guidare le ricerche c’è il termine “Italian recipe” (ricetta italiana), con i volumi più alti registrati in Malta, Stati Uniti e Australia. Tra le ricette più cercate, oltre al tiramisù, figurano classici come la pasta alla carbonara, la focaccia, l’ossobuco alla milanese, il ragù alla bolognese e i famosi spaghetti all’assassina.

Pizza, pasta e… tiramisù

C’è da dire che “pizza”, “pasta” e “spaghetti” restano le parole chiave più usate in assoluto, ma quando si passa ai dolci, accanto a icone come i cannoli siciliani, c’è anche il tiramisù. Il dessert friulano viene cercato in numerose varianti: con fragole, con Nutella, light, vegano, senza uova, senza lattosio, ma la versione classica resta la più amata.

Quello che colpisce è la capacità del tiramisù di unire semplicità e raffinatezza, golosità e tradizione. Nato da mani friulane, ha varcato i confini regionali e nazionali fino a diventare uno dei simboli più dolci del made in Italy nel mondo. E così, accanto ai “million dollar spaghetti” e alla “Gigi Hadid pasta”, tra New York Style Pizza e Baked Pasta, c’è ancora spazio — e tanto — per una coppa cremosa di savoiardi e mascarpone. Perché, in fondo, il vero comfort food non passa mai di moda.

