Tutto pronto a Lignano per il Carnevale d’A…Mare

Lignano non si ferma mai e in un mese di marzo ricco di eventi e manifestazioni, vera e propria “ouverture” della bella stagione, non poteva mancare una simpatica appendice della festa più pazza dell’anno, il Carnevale d’A…mare, in programma per domani, domenica 17 marzo a Pineta.

Alle 14.30 partirà la sfilata delle maschere e dei carri allegorici, provenienti dal Veneto e dal Friuli Venezia Giulia, organizzata con la collaborazione del Comitato Carnevale di Concordia Sagittaria e animata dal Dj set di Toni Dotta Dj.

“Ripristiniamo una tradizione che da qualche anno non si ripeteva e della quale si sentiva la mancanza”, commenta Massimo Brini, delegato al turismo per il Comune di Lignano Sabbiadoro. Il corteo mascherato prenderà il via dal Lungomare Alberto Kechler di Lignano Pineta con direzione piazza Marcello D’Olivo e ritornerà verso il Lungomare passando per piazza del Sole e piazza Rosa dei Venti.

Anche l’ALAP l’Associazione Lignanesi Anziani in Pensione ha voluto collaborare a questo ritorno del Carnevale nella località e con l’aiuto del Parco Junior ha organizzato una pre sfilata che si terrà alle 13. Gli associati dell’ALAP vestiti in maschera percorreranno i due lati del “treno” di Lignano Pineta a bordo del trenino turistico.