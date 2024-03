Disorientati e stanchi, soccorsi 2 escursionisti a Moggio Udinese

Soccorsi due escursionisti nei pressi del Bivacco Cjasut dal Scior.

Intorno alle ore 18.45 del 16 marzo 2024 i Vigili del fuoco del comando di Udine sono stati attivati per il soccorso a 2 escursionisti stranieri in difficoltà in una zona boschiva innevata nei pressi del Bivacco Cjasut dal Scior nel comune di Moggio Udinese.

La sala operativa del comando friulano ha inviato 4 operatori SAF (Speleo Alpino Fluviale) specializzati nel soccorso su neve e ghiaccio che assieme agli operatori del soccorso alpino della Guardia di Finanza e i volontari del CNSAS hanno raggiunto i due escursionisti, un ragazzo e una ragazza, che erano disorientati e stanchi.

I soccorritori, dopo aver constatato che la ragazza non riusciva a camminare a causa della stanchezza e per un dolore ad una gamba, hanno iniziato la discesa verso valle accompagnando i due escursionisti e trasportando la ragazza a braccia fino a raggiungere la vettura dei due giovani. L’intervento si è concluso intorno alle ore 23 e 15.