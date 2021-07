Aperti a Lignano gli uffici della questura in viale Europa Unita 38.

È attivo da oggi 20 luglio l’ufficio della polizia di Stato a Lignano Sabbiadoro. Gli uffici sono ubicati nei locali messi a disposizione e appositamente attrezzati dal Comune.

Grazie all’impiego di personale e mezzi della questura di Udine e dei due commissariati distaccati della provincia verrà garantito, come ogni anno, il controllo del territorio nella località balneare, proprio nel periodo di maggior afflusso di turisti. I servizi, svolti da pattuglie automontate, saranno finalizzati a prevenire e contrastare furti e altri reati predatori, così come tutti quei comportamenti che offendono il decoro urbano e la quiete dei vacanzieri nonché il rispetto delle misure di contenimento della pandemia. Gli uffici, che si trovano in viale Europa Unita 98, rispondono al numero 0431.057411.

