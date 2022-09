Il bilancio dell’ufficio di polizia a Lignano: 450 interventi e 2 arresti

Il bilancio dell’ufficio di polizia di Lignano aperto per la stagione estiva.

Domenica 28 agosto scorso ha terminato l’attività stagionale l’ufficio della Polizia di Stato di Lignano Sabbiadoro aperto martedì 12 luglio.

Per 48 giorni 24 ore su 24, a partire dal 12 luglio, gli agenti in forza alla Questura di Udine, unitamente a quelli aggregati da altre sedi dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza per l’occasione, hanno vigilato sulla località turistica coprendo tutti i quadranti giornalieri con i servizi di controllo del territorio per permettere ai villeggianti di poter trascorrere al meglio le loro vacanze, per garantire agli operatori turistici un’attività serena e per assicurare a tutti la necessaria opera di prevenzione nell’importante località balneare, interessata da un afflusso sempre massiccio di vacanzieri provenienti da tutta Europa, ancor più quest’anno, dopo due anni di pandemia.

Il bilancio degli interventi.

Nell’ambito dei controlli del territorio effettuati dalla Polizia di Stato sono state identificate 1592 persone e controllati 508 veicoli, mentre 450 sono stati gli interventi effettuati dalle volanti su richieste giunte alla Sala Operativa.

Due le persone arrestate: un cittadino italiano resosi responsabile unitamente ad un connazionale minorenne di un furto della cassa di una tabaccheria di Lignano Pineta ed un cittadino turco in esecuzione di un mandato d’arresto europeo inserito dalle Autorità tedesche, che deve scontare 15 anni di reclusione per truffe commesse in Germania.

Sono 16 le persone deferite all’autorità giudiziaria in stato di libertà per altri reati mentre sono 2 le patenti ritirate, una per guida in stato di ebbrezza, una in quanto falsa. Durante il servizio sono stati rintracciati anche 4 minori che erano scomparsi ed affidati poi ai genitori. Infine sono 3 i fogli di via obbligatori con divieto di ritorno nel comune emessi dal Questore di Udine a seguito di attività dell’Ufficio.