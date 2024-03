Riprende il collegamento via barca tra Lignano e Bibione.

In partenza la stagione 2024 di “X River – Across the river Tagliamento”. il gradito servizio di passo barca che collega le località balneari di Lignano e Bibione attraverso la foce del fiume Tagliamento. Il servizio sarà attivo da sabato 30 marzo a domenica 3 novembre 2024.

Dal marzo al 30 aprile, il collegamento via barca sarà operativo dalle 9 alle 19, nelle giornate di sabato e nei festivi; dal 1° maggio all’8 settembre dalle 9 alle 19 tutti i giorni con gli stessi orari; dal 9 al 30 settembre, invece, l’orario sarà dalle 9 alle 18.30 mentre dal 5 ottobre al 3 novembre tornerà ad essere attivo solo nei sabati e nei festivi.

A Lignano l’imbarco si trova nel porto turistico di Marina Uno sulla foce del fiume; sulla sponda opposta si approda sulla ciclabile che porta in pochi minuti al Faro di Bibione. In 5 minuti si raggiunge l’altra sponda godendo della vista della foce con il mare all’orizzonte e la particolare vegetazione fluviale.

Il traghetto può trasportare fino a 25 persone con bici al seguito, con corse in partenza ogni 40 minuti. Il costo del biglietto è di 1 euro, e i bambini sotto i 10 anni di età viaggiano gratis se accompagnati da un adulto con regolare titolo di viaggio.