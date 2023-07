Tutto pronto per le Frecce Tricolori, il video del volo di prova a Lignano

Il volo delle Frecce Tricolori a Lignano.

Tutto pronto a Lignano per L’Air Show e il grande spettacolo delle Frecce Tricolori previsto questo pomeriggio dalle 16 e 30. Due ore tra voli e acrobazie che ogni anno richiamano nella località migliaia di persone che, naso all’insù, si lasceranno emozionare da uno spettacolo unico come quello offerto dalle Frecce Tricolori.

La PAN colorerà con il tricolore il cielo della località balneare più grande del Friuli Venezia Giulia esibendosi in coreografie acrobatiche mozzafiato. L’evento, promosso dal Comune di Lignano Sabbiadoro in collaborazione con Lignano Sabbiadoro Gestioni e dall’Aero Club Friulano, è ormai un appuntamento fisso che qui si svolge ininterrottamente da più di trent’anni; in più, quest’anno l’iniziativa rientra nell’ambito delle celebrazioni dei 100 anni dell’Aeronautica Militare.

Già ieri la Pattuglia acrobatica nazionale ha dato un’assaggio di quello che ci aspetterà oggi pomeriggio con un volo di prova.