Tamponamento a Majano, un ferito.

Tamponamento tra due auto nel pomeriggio di oggi, sabato 30 settembre, sulla strada regionale 463, nel comune di Majano: Da accertare le cause dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di San Daniele e i soccorritori del 118, che hanno trasportato un passeggero di una delle due auto in ospedale per accertamenti. Illesi invece i due conducenti. Presenti, per i rilievi, anche i carabinieri.