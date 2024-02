Lavori in galleria, domani chiude uno svincolo sulla A23

Chiuso lo svincolo a Malborghetto sulla A23.

Chi domani, 9 febbraio, dovrà percorrere l’autostrada Udine-Tarvisio dovrà prestare attenzione: è prevista infatti la chiusura di uno svincolo sulla A23 a causa di alcuni lavori di manutenzione della galleria Obuas.

E la chiusura non sarà notturna, come accade di solito: dalle 8 alle 18 di venerdì 9 febbraio sarà infatti inaccessibile lo svincolo di Malborghetto Valbruna, in uscita per chi proviene Udine/Carnia. In alternativa si consiglia di uscire a Tarvisio sud, al km 107+800.