Lo spettacolo Cometa al Teatro Verdi di Maniago.

Il titolo, “Cometa”, è già un programma e una promessa, ma anche una “scommessa” che Molino Rosenkranz ha voluto fare per chiudere in bellezza la nona edizione della rassegna Fila a Teatro, partita nell’ottobre scorso e che domenica 10 marzo, alle 16.30, arriverà alla 14^ tappa finale proponendo ad un pubblico di tutte le età un’altra prima regionale al Teatro Verdi di Maniago con la collaborazione del Comune. Un evento dinamico, energetico ed emozionante per concludere un percorso di spettacoli per ragazzi e famiglie che ha riscosso una crescente partecipazione di pubblico nei teatri di Casarsa, Fagagna, Maniago, San Daniele, Spilimbergo e Zoppola.

La “scommessa” è quella di portare il circo contemporaneo e la sua personalità tecnica ed artistica in teatro: sul palco del Verdi la compagnia italo-peruviana Cometa Circus esprimerà tutta la sua esperienza e carica unendo due percorsi diversi, quelli di Claudia Franco e Cristian Trelles, che intrecciano giocoleria, acrobatica, monociclo, ruota, corda aerea, clownerie. Non una semplice somma, ma una convivenza umana e artistica che, con complicità, abilità e ritmo tropicale, saprà conquistare gli spettatori incantando grandi e bambini.

Sarà praticamente impossibile non restare col fiato sospeso difronte a incredibili acrobazie aeree, non ridere e non sorprendersi nella scia veloce e luminosa di “Cometa”, che invita a vivere il momento presente, a credere nella potenza dell’immaginazione e alla magia di una storia. Lo spettacolo è stato vincitore a Spazi d’Ozio di Parma e al Movin’Up di Torino.