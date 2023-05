Lutto a Manzano per la scomparsa di Salvatore Rubino.

Lutto a Manzano per la scomparsa all’età di 101 anni di Salvatore Rubino, uno degli ultimi reduci della Seconda Guerra Mondiale. Durante il conflitto, Rubino fu inviato nei Balcani dove si unì al XIV Corpo d’armata, XIV reggimento Artiglieria di montagna, schierandosi lungo la costa meridionale della Dalmazia e lungo la linea ferroviaria Zelenika-Cruda. Dopo essere stato catturato dai nazisti nel settembre del 1943, fu deportato in un campo di lavoro tedesco dove rimase fino al novembre 1944, poi fu trattenuto dagli Alleati in Bulgaria fino al 3 marzo 1945.

Per la sua esperienza di prigionia e deportazione, Rubino ha ricevuto la medaglia d’onore nel 2021. Persona umile, gentile e generosa che ha lasciato un importante patrimonio storico. I suoi funerali si terranno domani alle 10:30 nella parrocchiale di Manzano.