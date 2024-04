I due avevano rubato alcune confezioni di Lego al Tiare di Villesse.

I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Gradisca d’Isonzo hanno deferito in stato di libertà un uomo ed una donna che, entrati in un negozio di giocattoli del centro commerciale Tiare Shopping di Villesse, dopo avere prelevato alcune scatole di “Lego”, si sono allontanati senza pagare.

I presunti ladri, domenica 18 febbraio sono entrati nell’esercizio commerciale fingendosi clienti; dopo avere passeggiato tra le corsie, in attesa del momento giusto, hanno prelevato dagli scaffali alcune scatole di costruzioni “Lego”, scegliendo i prodotti più costosi, e, dopo averne asportato le placche antitaccheggio, li hanno nascosti sotto le loro giacche appoggiate sul passeggino della figlia.

Accortosi del consistente ammanco, il responsabile del negozio ha sporto querela ai Carabinieri e i militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Gradisca d’Isonzo, che hanno tempestivamente avviato le indagini, sono riusciti ad identificare i presunti autori del reato.

Si tratta di due cittadini di nazionalità italiana, un uomo e una donna di 28 anni, residenti in Veneto, entrambi con svariati precedenti per analoghi reati commessi nel nord Italia, che sono stati denunciati in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di Gorizia poiché ritenuti responsabili del reato di furto aggravato continuato in concorso in esercizio commerciale.

In casa avevano 6mila euro di Lego.

Le indagini dei Carabinieri, sviluppate anche attraverso l’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza degli esercizi commerciali interessati che ha permesso di individuare la targa del veicolo usato dai malviventi, sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Gorizia, che ha delegato una perquisizione nell’abitazione dei due sospettati, nel corso della quale i militari hanno recuperato, oltre a quanto sottratto presso il negozio di giocattoli del Centro commerciale Tiare di Villesse, anche ulteriori decine di pezzi da collezione del valore complessivo di circa 6.000 euro. Esiste un mercato molto attivo di collezionisti disposti a spendere anche cifre importanti per accaparrarsi le confezioni di “Lego” più prestigiose, e l’ipotesi dei Carabinieri è che i due denunciati volessero sfruttare tale mercato per rivendere quanto illecitamente asportato.

I controlli al Tiare Shopping.

Nell’ambito delle attività di prevenzione poste in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Gorizia, particolare attenzione continua ad essere posta al centro commerciale “Tiare Shopping” di Villesse in ragione del considerevole afflusso di persone che lo frequentano, soprattutto nei fine settimana e durante le festività.

Al riguardo, militari in abiti civili vengono impiegati in attività di contrasto ai reati predatori in danno degli esercizi commerciali, mentre personale in uniforme garantisce la sicurezza dell’importante polo di attrazione per le famiglie, anche in relazione a fenomeni di aggregazione giovanile.