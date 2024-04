Prima edizione del Clapadoria Trail.

Tutto pronto – nonostante le sfide che il meteo sta portando in questi giorni insolitamente freddi con alcuni tratti che sono ora innevati – sul percorso della prima prima edizione del Clapadoria Trail, competizione che il prossimo 28 aprile permetterà di correre sulle storiche “clapadorie”, sentieri in sasso tipici della montagna friulana, tra i Comuni di Vito d’Asio e Forgaria nel Friuli, nella splendida Val d’Arzino a cavallo tra i territori provinciali di Pordenone e Udine.

Sold out con largo anticipo le iscrizioni, che hanno già raggiunto il numero massimo di 170 partecipanti tra donne e uomini. Da segnalare due runner direttamente dalla Francia nonché numerosi (almeno una trentina) atleti dal vicino Veneto. Il resto sono corridori del Friuli Venezia Giulia pronti per affrontare l’impegnativo percorso lungo 23 km con un dislivello positivo di 1495 metri. Le squadre con più atleti sono Aquile Friulane, Team Aldo Moro Nortec, Polisportiva Montereale, Cimavilla Running Team, Magredi Mountain Trail e Prealpi Giulie. Ci saranno le classifiche assolute femminile e maschile più quelle per categoria.

Sarà fondamentale l’assistenza sul percorso dei tanti volontari che renderanno possibile questa manifestazione e che hanno già iniziato a lavorare nei mesi scorsi ripulendo i sentieri. A loro il più vivo ringraziamento degli organizzatori dell’Asd Atletica San Martino, con la collaborazione della Pro Loco Val d’Arzino Anduins Aps, Asd Arzino e con l’egida della Associazione Italiana Cultura Sport (AICS). La gara è inclusa nel circuito FVG Trail Running Tour 2024. Patrocinio dei Comuni di Vito d’Asio e Forgaria nel Friuli. Con il supporto di Io sono FVG.

La gara.

La partenza, il giorno della gara, sarà alle 8.30 ad Anduins nell’area festeggiamenti della Proloco Val d’Arzino Anduins, sita in località Monte Zucchi (Comune di Vito d’Asio). L’arrivo dei concorrenti, nella stessa località, è atteso entro le 12.30. Poi premiazioni e pasta party per tutti.

Gli organizzatori hanno pensato anche a chi accompagnerà gli atleti e, mentre questi correranno, avrà voglia di scoprire l’ambito naturale in cui è immersa la gara. Con partenza alle 9, da località Burelas – Monte di Anduins (vicino alla zona di partenza e arrivo del trail), la guida naturalistica Matteo Cimarosi (Guida Gae) permetterà di percorrere un percorso di 4 km ad anello (dislivello +200 m) che in circa 3 ore permetterò di scroprire i boschi della Val d’Arzino tra canti d’uccello, fiori e panorami mozzafiato. Evento gratuito ma su iscrizione (max 30 posti).

Da ricordare come il Clapadoria Trail faccia parte del neonato Trittico dell’Arzino che vedrà poi, nei mesi successivi la Cronoscalata dell’Arzino Casiacco – Somp Cuc di sabato 3 agosto. La prima prova – la Kronosalita Forgaria – Monte Prat – si è svolta lo scorso gennaio con la partecipazione di un centinaio di atleti.