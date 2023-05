Furto in un’ambulanza in servizio a Manzano.

L’ambulanza era in servizio, ma i ladri non hanno avuto remore: hanno spaccato il finestrino e messo a segno un furto, derubando gli operatori.

A denunciare il fatto, Davide Pezzetta, impegnato con il mezzo di soccorso a Oleis di Manzano, in occasione di una gara podistica, che ha pubblicato sui social le foto dei danni al veicolo, accompagnato da un messaggio decisamente amaro.

“Domenica, indicativamente verso le ore 11:20 in pieno giorno è successa una cosa che in 27 anni di Servizio in emergenza non mi era mai capitato, precisamente nella località di Oleis (che conta 368 anime). Durante la gara podistica nella cornice della manifestazione “Olio e Dintorni” la nostra ambulanza stazionava all’interno del giardino di Villa Maseri per intervenire in caso di malori o infortuni”.

Dopo un intervento per soccorrere una signora, Pezzetta ha chiuso l’ambulanza per bersi un caffè assieme alla sua collega “a distanza di 20 metri con mezzo “a vista” e 5 minuti di durata. Torno – continua il racconto dell’uomo -, e mi trovo il vetro di destra (lato passeggero) distrutto per poter aprire la portiera e ovviamente rubare all’interno del veicolo di guida i nostri zaini con effetti personali e non solo. Quello che lascia l’amaro in bocca, è aver danneggiato un’ambulanza di soccorso “operativa”, che in caso di necessità doveva essere in pronta partenza”.