Vittima di bullismo per la sua bassa statura, si è buttato su alcol e violenza.

Un’infanzia difficile costellata di abusi fisici da parte del padre violento e degli amici che si sono presi gioco di lui per la sua bassa statura; da adulto la situazione non è cambiata, perché imprigionato in quel corpo da bambino, con i suoi 150 cm scarsi, ha continuato ad essere una vittima predestinata di bullismo.

Le ha cercate tutte per uscire da quella condizione di “capro espiatorio”, ma lo hanno continuano a vessare: alla fine, si è affidato all’alcol, che, purtroppo, lo ha reso una furia perché perdendo il controllo, è riuscito sì ad affrontare i suoi aguzzini, ma nella maniera peggiore. La sua vita si è trasformata in continue risse e denunce finite in condanne. E’ diventato un girovago ed è sparito in Francia.

A rintracciarlo di nuovo una pattuglia dei Carabinieri di Prosecco, impegnati con la Radiomobile di Aurisina nei controlli di retrovalico. Su di lui, infatti, pendeva un mandato di cattura della Procura di Bologna. L’uomo, un 45enne romeno, viene arrestato perché deve scontare la pena definitiva di 1 anno di arresto per porto abusivo di armi. Così i Carabinieri di Prosecco lo hanno condotto al Coroneo.