Al Città Fiera torna il più grande evento gratuito a tema Cosplay

Sabato 26 e domenica 27 ottobre al Città Fiera spettacoli, ospiti, mostra mercato e workshop gratuiti

Oltre 4.000 metri quadri espositivi, un programma di oltre 40 spettacoli in due giornate, oltre 10 special guest, cinque aree tematiche e una gara Cosplay: questi i numeri che anticipano la quarta edizione di Città Fiera Family Comic Convention, il più grande evento gratuito a tema Cosplay pensato per tutta la famiglia e gli appassionati di tutte le età, in agenda sabato 26 e domenica 27 ottobre al Città Fiera.

Una quarta edizione che torna dall’affezionato pubblico ricca di novità, per trasformare il centro commerciale e accompagnare il visitatore nel mondo comics attraverso spettacoli, workshop, tornei di carte, una grande mostra mercato, un’area interamente dedicata agli artisti, sfilate in costume e molto altro.

Grande area espositiva

4000 i metri quadri espositivi che vestiranno a tema il primo piano del centro commerciale con la presenza di oltre 40 espositori. Non solo prodotti cosplay ma anche tanti contenuti dimostrativi per raccontare a chi ancora non conosce questo mondo, e ne è incuriosito, tutti i suoi segreti e curiosità. Tantissimi saranno gli articoli in esposizione: dai gadget fantasy ai gioielli a tema medioevale, action figures, collezionismo, videogiochi e giochi da tavolo, una panoramica a 360° quindi per appassionati e curiosi.

La gara Cosplay

L’evento più atteso resta la gara Cosplay in programma domenica 27 a partire dalle 15 all’interno del Salone Eventi al primo piano del centro commerciale. Anche per la quarta edizione del contest si conferma un’alta partecipazione e l’interesse di cosplayer da tutta Italia. In palio un fine settimana a Parigi per due persone e l’ingresso al Japan Expo.

Il Cosplay Contest sarà un vero e proprio spettacolo per il pubblico che potrà ammirare costumi handmade appartenenti a numerose categorie come quella dei fumetti, anime, cartoni animati, videogiochi, film, telefilm, musica, giochi di ruolo, original, steampunk e non solo. I protagonisti in gara si esibiranno sul palcoscenico in un susseguirsi di colori e musiche coinvolgenti. Come di consueto ad assegnare i voti saranno i giurati esperti del settore, quest’anno: Aylin Lab, Lilie Costumes, Like Linda, Sweet Angel, Hydra Cosplay, conosciuti nel mondo cosplay e vincitori di competizioni a livello nazionale e internazionale.

Il programma di sabato 26

Ad anticipare l’attesissima gara nella giornata di sabato 26 il palco sarà ricco di appuntamenti che saranno aperti dal Live Paiting di Miky Ritratti Manga, dal K-Pop delle Blasting Crew & Prisma Gems, il karaoke con le sigle dei cartoni animati più famosi e la sfilata Steampunk. Per chi vuole scoprire i segreti della realizzazione degli abiti Sara Martin curerà un workshop dedicato al costume di Wonder woman, Lilie Costumes parlerà delle diverse tecniche di decorazione e il ricamo a mano, Like Linda racconterà invece l’utilizzo del cuoio per realizzare parti dei costumi e accessori.

Mostra mercato con opere dal vivo

Novità di quest’anno l’Artist Alley, una mostra mercato dedicata interamente agli artisti che realizzeranno delle opere dal vivo e all’interno della quale ci saranno anche un laboratorio sugli origami e un laboratorio dedicato alla lettura di leggende del folklore giapponese per bambini.

In piazza Show Rondò domenica 27 ottobre dalle 10 sarà possibile assistere al Campionato regionale Spring Cup Mini 4WD, dei modellini di piccole auto da corsa nate nel 1982 in Giappone molto diffuse anche in Asia orientale, ora conosciute anche in Italia grazie alle competizioni organizzate dagli appassionati.

Tanti tornei ed eventi a tema

In galleria sarà possibile ammirare gli Steamrebels con una sfilata itinerante dedicata ai viaggiatori nel tempo, i Ghostbusters cureranno un’area espositiva con un laboratorio a tema slime, i Prizmatec porteranno in galleria e sul palco l’incredibile maxi armatura di Thanos, la Sala d’Arme di Achille Marozzo sarà protagonista con la scherma medioevale e molto altro. Sempre nelle gallerie del centro commerciale un laboratorio di cucina dedicato ai super eroi curato da Academia del Gusto e un torneo di Scacchi, per i neofiti una scacchiera gigante con cui mettersi alla prova.

Al primo piano un’area dedicata interamente ai giochi con i Frogbyte per provare gratuitamente l’FC2. Inoltre, la Tana dei Goblin Udine proporrà in prova 40 giochi da tavolo. Sempre nell’area Game, Friuli War Games farà scoprire ai visitatori le miniature fantasy. Per gli amanti dei tornei, al primo piano a cura di Am Giochi e Fumetti un’area dedicata a Magic The Gathering, Yu-gi-oh e una area interamente dedicata allo scambio delle carte Pokémon.