La fiera del fumetto Udine Comics&Games.

Fiere Del Fumetto presenta Udine Comics&Games, che si terrà il 10 e l’11 febbraio 2024 alla Fiera di Udine – Campus Friuli, un evento dedicato alla cultura pop che riunisce in Friuli tutti coloro che condividono la passione per i fumetti, videogiochi, illustrazioni, figurine, gadget, cosplay e molto altro.

Tra gli ospiti della manifestazione, ci saranno anche Cristina D’Avena, la regina delle sigle dei cartoni animati, l’icona pop Rocco Siffredi, di nuovo al centro dell’attenzione per la nuova serie Netflix a lui dedicata e intitolata Supersex, l’autore televisivo Danilo Bertazzi, volto storico della Melevisione con il suo Tonio Cartonio e, ancora, lo YouTuber e divulgatore scientifico Adrian Fartade, il Pianista degli Anime Edoardo Brugnoli e la cantante ufficiale del Winx Club Elisa Rosselli.

In particolare, sabato 10 febbraio sarà tutto dedicato alla musica con Edoardo Brugnoli, Elisa

Rosselli e Cristina D’avena, mentre domenica 11 febbraio 2024 sarà la volta di Adrian Fartade, Danilo Bertazzi e Rocco Siffredi. Dopo lo show, gli ospiti incontreranno i fan per una foto e un autografo.

Cosa si potrà trovare a Udine Comics&Games.

Nell’intento di Udine Comics&Games c’è anche la volontà di proporre al pubblico di fare esperienze attive: per tutto il weekend, in collaborazione con Game Over Computer, Ega Event, Wlt Gaming, nell’area gaming si possono trovare gratuitamente 100 postazioni videoludiche con PC per giocare e console next generation con i migliori titoli e mettersi alla prova con molteplici e-sports.

Menzione speciale va ai tantissimi retrogames presenti di Arcade Story, che delizieranno i più

nostalgici con i cabinati arcade degli anni ’80. Ci saranno, inoltre, associazioni ludiche e sportive (come La Tana dei Goblin Udine) del territorio. In aggiunta, Gametrade Distribuzione farà provare i giochi di carte di One Piece, Dragonball e Digimon. Ci sarà spazio anche per il Kpop a cura di Kst – Kpop Show Time e, infine, il pubblico potrà conoscere illustratori e fumettisti da tutta Italia, con la presenza di Dada Editore.

Grazie all’animazione di Bhc Cosplay, tantissimi cosplayers si esibiranno sul nuovo palco per

aggiudicarsi l’applauso del pubblico e dei fantastici premi per l’imperdibile Gara Cosplay,

capitanata da giudici di talento esperti in cosplay, anime, doti sartoriali, trucco e crafting. I cosplayer Runeterrae Cosplay, Yllsyra, Louis Guglielmero, Marco Simonelig, Marilù Bellemo Bullo e Fabio Cassisi saranno i giudici della gara e non mancheranno gli stand fotografici di Aifa Cosplay. Da non perdere, inoltre, è la Stand Up Comedy di Bhc dedicata alle censure più disparate degli anime, entrambi i giorni sul palco principale prima degli ospiti.

La prevendita online per la manifestazione è già attiva ed è possibile fare un abbonamento. Per ulteriori aggiornamenti, si può seguire il blog di Fiere Del Fumetto.