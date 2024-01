Neve in montagna, pioggia e gelo in pianura ma le nubi non dureranno a lungo

La situazione meteo in Friuli.

Neve, pioggia, bora e freddo: è stato sicuramente un meteo invernale quello che oggi ha caratterizzato il Friuli Venezia Giulia. E adesso si teme il ghiaccio, dato il brusco abbassamento delle temperature.

Sulla montagna friulana, infatti, è tornata la coltre bianca con precipitazioni piuttosto abbondanti a Fusine dove sono stati superati i 41 centimetri; una trentina a Sella Nevea a 15 centimetri a Piancavallo per la gioia di chi, nel fine settimana, vorrà dedicarsi allo sci dato che tutti gli impianti della regione saranno aperti. La precipitazione nevosa è arrivata anche a fondovalle, con una quindicina di centimetri a Tarvisio.

Ha nevicato anche sul Carso e qualche fiocco si è fatto vedere a Trieste così come, attorno alle 13, anche su Udine (piccolo e misto alla pioggia) senza comunque attecchire. Nel capoluogo giuliano, però, a farsi sentire è stata soprattutto la bora, con raffiche che hanno superato i 100 chilometri orari. In costiera il vento forte ha fatto cadere un albero.

Per quanto riguarda le temperature, il minimo si è registrato sul Monte Lussari che già alle quattro del pomeriggio segnava meno undici gradi. Ed è proprio il termometro a preoccupare: se infatti le precipitazioni sono andate esaurendosi nel pomeriggio, il meteo dice che la colonnina potrebbe scendere fino a meno quattro gradi in pianura nella mattinata di domani, tanto che a Udine è scattato il piano antighiaccio.

Il meteo in Friuli per i prossimi giorni.

La buona notizia è che la perturbazione si esaurisce oggi e domani tornerà il sole; quella meno buona è che continuerà a fare freddo. Per sabato 20 gennaio, infatti, l’Osmer prevede cielo sereno e bora moderata con minime in pianura tra meno cinque e meno due gradi e massime tra i 6 e gli 8.

Domenica 21, al mattino cielo sereno e freddo con le minime sempre tra meno cinque e meno due e le massime in leggero rialzo (tra i 7 e i 10 gradi); dal pomeriggio velature in quota. Per lunedì 22 gennaio si prevede cielo da poco nuvoloso a nuvoloso con il termometro ancora sotto zero per le minime mentre martedì 23 il cielo sarà poco nuvoloso e la colonnina salirà un pochino con minime tra meno 1 e due gradi e massime tra i sette e i dieci.