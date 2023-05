Le previsioni meteo in Friuli.

Meteo in miglioramento in Friuli dove secondo le previsioni per oggi è previsto tempo stabile con cielo in genere poco nuvoloso, più sereno sulla costa, mentre sulle Prealpi potrà essere più variabile e nuvoloso.

La temperatura minima si aggirerà intorno ai 10 gradi mentre le massime raggiungeranno i 21 gradi.