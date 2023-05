Gli studenti di Lignano e Latisana a lezione sull’uso corretto dei monopattini

Le lezioni di guida stradale e sul corretto uso dei monopattini.

Si sono tenute il 2 maggio, in un doppio appuntamento mattutino, le lezioni di educazione stradale per circa 450 ragazzi delle scuole superiori dell’Isis Mattei di Lignano Sabbiadoro e Latisana. Argomento all’ordine del giorno l’uso corretto dei monopattini elettrici, illustrato dai referenti di Bird, l’azienda che si occupa del servizio di sharing con circa 500 monopattini in dotazione nella città di Lignano.

E’ stata anche l’occasione per i ragazzi (utilizzando il casco ricevuto in regalo) di testare i mezzi e per Bird di presentare la nuova versione dei monopattini, con doppio freno. Regole, buone norme di parcheggio, caratteristiche di una guida sicura, sono tutte informazioni illustrate agli utenti che usufruiscono del servizio. A fianco a questo l’annuncio di importante novità: Lignano Sabbiadoro sarà la città “tester” per le sanzioni dovute a un uso non corretto del monopattino, attraverso un progetto pilota voluto da Bird per valutarne, dopo un’analisi dei risultati, l’eventuale estensione in altre città dove effettua il servizio di noleggio.

Nuove regole contro l’abbandono dei monopattini.

Per ovviare ai comportamenti scorretti, in particolare della sosta selvaggia e dell’abbandono del monopattino, l’amministrazione comunale – come rende noto l’assessore Marina Bidin con delega a viabilità e trasporti – ha provveduto a creare in diverse zone della città degli spazi di sosta. Una volta parcheggiato il monopattino di sarà l’obbligo di fotografare il mezzo e di inviare lo scatto al gestore. L’utente che non effettuerà questo passaggio si vedrà sanzionato e in caso di recidiva, privato dell’account. Lo stesso accadrà a quanti assumeranno comportamenti illegali o estremamente pericolosi.

Ci sarà il divieto a circolare nelle ZTL (che varrà anche per le biciclette), inoltre nelle zone adiacenti al centro di Sabbiadoro e sul Treno di Pineta i mezzi circoleranno a una velocità massima di 12 Km/h (rispetto ai 20 previsti dalla norma).

“Sono tutti accorgimenti in favore della sicurezza – commenta l’assessore Bidin – auspico che, con i nuovi provvedimenti, si possa continuare a garantire e offrire un servizio molto apprezzato, soprattutto dai nostri turisti che, sempre più sensibili al rispetto dell’ambiente, per brevi-medi spostamenti, utilizzano la mobilità sostenibile. Ricordo che nel 2022 l’uso del monopattino ha permesso un risparmio di CO2 pari a 5.490 chili”.

“La Polizia Locale – fa sapere il comandante, Alessandro Bortolussi – si augura che i comportamenti alla guida dei monopattini siano virtuosi, in modo che questo nuovo mezzo di trasporto non sia visto con sfavore dagli altri utenti della strada o, addirittura, non costituisca un pericolo per la circolazione, con particolare riferimento ai pedoni e agli altri veicoli circolanti sulla sede stradale. Solo il corretto comportamento alla guida permetterà l’ordinata e contemporanea convivenza tra le varie categorie di utenti stradali, con un particolare occhio di riguardo per la sicurezza dei turisti che affollano la nostra bella cittadina”.

“Siamo lieti di offrire il nostro servizio a Lignano, anche per questa stagione, peraltro con sensibili migliorie – commenta Giorgio Cappiello, capo delle relazioni istituzionali di Bird per l’Italia – la possibilità di muoversi in modo libero, rapido e indipendente è una necessità oggi sempre più ricercata dai giovani, ma in generale da tutta la cittadinanza. Un’opportunità in più per gli spostamenti all’interno della città in cui si vive, sempre in modo agile e sostenibile verso l’ambiente. Al tempo stesso crediamo sia imprescindibile il valore della sicurezza: per questo dedichiamo tempo, e continueremo a investire, nella formazione, tanto sulla strada quanto nel corretto parcheggio dei mezzi. Si tratta di aspetti fondamentali per un buon uso e corretta circolazione”.