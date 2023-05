Miss Mamma Italiana, tra le premiate anche una friulana

Monica De Bortoli tra le premiate di Miss Mamma Italiana.

Proseguono in tutta Italia le selezioni per “Miss Mamma Italiana 2023”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 30° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

Domenica 30 aprile, al ristorante “Re di Mezzo” a Due Carrare, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2023”. Le Mamme in gara, sono scese in passerella prima in abiti eleganti, poi si sono cimentate in prove di abilità che rappresentassero al meglio la loro personalità.

La giuria ha proclamato vincitrice della selezione Anna Rossi 37 anni, impiegata, di Castello di Godego (TV), mamma di Gaia, Allegra e Santiago, di 9, 6 ed un anno e mezzo; la fascia “Miss Mamma Italiana Gold” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), è andata ad Antonietta Carà, 54 anni, barista, di Bussolengo (VR), mamma di Andrea e Chiara, di 22 e 18 anni; mentre la fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen” (riservata alle mamme con più di 56 anni) è andata a Luciana Sandrin, 59 anni, barista, di Castelfranco Veneto (TV), mamma di Azzurra, Aurora, Serena e Stella, di 29, 28, 26 e 23 anni. Tra le premiate anche una friulana, Monica De Bortoli, 51 anni, operaia, di Aviano, mamma di Eleonora ed Andrea, di 24 e 18 anni che si è aggiudicata la fascia di Miss Gold Sprint.

Le premiate.

“Miss Damigella d’Onore” Rodica Catarau , 36 anni, cameriera, di Vicenza , mamma di Maxim, Devis, David e Marco, di 13, 10, 8 e 4 anni;

, 36 anni, cameriera, di , mamma di Maxim, Devis, David e Marco, di 13, 10, 8 e 4 anni; “Miss Dolcezza” Lara Corrente , 37 anni, assistente sociale, di Lamon (BL) , mamma di Thomas e Chiara, di 12 e 9 anni;

, 37 anni, assistente sociale, di , mamma di Thomas e Chiara, di 12 e 9 anni; “Miss Sportiva” Silvia Marchiori , 34 anni, commessa, di Noventa Padovana (PD) , mamma di Achille ed Ulisse, di 8 e 6 anni;

, 34 anni, commessa, di , mamma di Achille ed Ulisse, di 8 e 6 anni; “Miss Sorriso” Silvia Zarantonello , 45 anni, impiegata, di Brogliano (VI) , mamma di Chiara di 15 anni;

, 45 anni, impiegata, di , mamma di Chiara di 15 anni; “Miss Radiosa” Caterina Coppe, 42 anni, impiegata, di Mira (VE), mamma di Maria Vittoria di 11 anni.

Queste invece le mamme premiate per le categorie “Gold” (dai 46 ai 55 anni) ed “Evergreen” (oltre i 56 anni):

“Miss Gold in Gambe” Elena Stepovaya , 46 anni, operatrice olistica, di Sorbolo (PR) , mamma di Stefania e Natalia, di 20 e 19 anni;

, 46 anni, operatrice olistica, di , mamma di Stefania e Natalia, di 20 e 19 anni; “Miss Gold Sprint” Monica De Bortoli , 51 anni, operaia, di Aviano (PN) , mamma di Eleonora ed Andrea, di 24 e 18 anni;

, 51 anni, operaia, di , mamma di Eleonora ed Andrea, di 24 e 18 anni; “Miss Gold Romantica” Evelina Golfetto , 50 anni, o.s.s., di Biancade di Roncade (TV) , mamma di Gabriele di 18 anni;

, 50 anni, o.s.s., di , mamma di Gabriele di 18 anni; “Miss Gold Fashion” Michela Andolfo , 54 anni, infermiera, di Pozzonovo (PD) , mamma di Federico di 13 anni;

, 54 anni, infermiera, di , mamma di Federico di 13 anni; “Miss Gold Solare” Susy Campanile , 52 anni, parrucchiera, di Legnaro (PD) , mamma di Krizia di 25 anni;

, 52 anni, parrucchiera, di , mamma di Krizia di 25 anni; “Miss Gold Arianne” Francesca Cardello , 53 anni, operaia, di Campodarsego (PD) , mamma di Alessia di 19 anni;

, 53 anni, operaia, di , mamma di Alessia di 19 anni; “Miss Evergreen Radiosa” Mirella Giacomin , 56 anni, baby sitter, di Noventa Padovana (PD) , mamma di Gioele e Melissa, di 18 e 16 anni;

, 56 anni, baby sitter, di , mamma di Gioele e Melissa, di 18 e 16 anni; “Miss Evergreen Glamour” Cristina Fachin , 57 anni, ausiliaria, di Rubano (PD) , mamma di Thomas di 32 anni;

, 57 anni, ausiliaria, di , mamma di Thomas di 32 anni; “Miss Evergreen Simpatia” Silvia Cardello, 57 anni, ausiliaria, di Padova, mamma di Beatrice ed Eleonora, di 25 e 19 anni.

Le mamme premiate si sono aggiudicate il pass di accesso per le Pre Finali Nazionali “Miss Mamma Italiana 2023”, in programma dal 7 al 10 settembre 2023 a Bellaria Igea Marina – Riviera Romagnola. L’evento è stato presentato da Paolo Teti ideatore e Patron del concorso e da Elena Cerchiaro e Barbara Pellizzari, vincitrici del titolo nazionale “Miss Mamma Italiana Gold” rispettivamente nel 2022 e nel 2021.