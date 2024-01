A Moggio Udinese il fiume Fella si colora di rosso: verifiche in corso

Sul posto i tecnici dell’Arpa Fvg.

Una squadra dei tecnici dell’Arpa Fvg sta eseguendo delle verifiche a Moggio Udinese, dove il fiume Fella ha improvvisamente assunto una colorazione rossa. Dopo le segnalazioni i tecnici stanno conducendo alcune indagini sul posto per valutare l’entità del problema e trovare.

Al momento, la causa della colorazione rossastra dell’acqua del fiume Fella rimane sconosciuta e sarà oggetto di approfondite analisi da parte degli esperti dell’ARPA FVG. La squadra si è adoperata per raccogliere campioni d’acqua da diverse zone del fiume al fine di condurre analisi chimiche e biologiche per individuare eventuali sostanze nocive o inquinanti.