Cadute sulla neve: due persone soccorse a Piancavallo

Soccorse due persone cadute sulla neve.

Un uomo e una giovane donna sono stati soccorsi nel primissimo pomeriggio di oggi, per le lesioni che hanno riportato in due distinte cadute sulla neve che si sono verificate quasi contemporaneamente nel comprensorio di Piancavallo (Aviano).

Dopo le chiamate al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato le telefonate alla centrale operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato l’equipaggio di un‘ambulanza proveniente da Pordenone per la donna e l’elisoccorso per l’uomo. Sul posto il soccorso piste.

Le due persone sono state prese in carico dagli equipaggi sanitari e trasportate: l’uomo in volo all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone in codice giallo; la donna con l’ambulanza, anche lei in codice giallo, sempre all’ospedale Santa Maria degli Angeli.