L’accensione delle luminarie natalizie a Monfalcone.

La città di Monfalcone ha acceso le luminarie natalizie, dando ufficialmente il via all’attesa per gli eventi e le iniziative del programma “Il Sogno del Natale 2025”. Come da tradizione, l’accensione è avvenuta ieri, il 21 novembre.



Accanto alle luminarie, sono stati posizionati anche diversi alberi di Natale, che verranno accesi in modo progressivo: si partirà il 3 dicembre in Piazza della Repubblica, per poi proseguire nei giorni successivi nei vari Rioni.

“L’accensione delle luminarie rappresenta un momento centrale del Natale monfalconese – ha sottolineato il Sindaco Luca Fasan – Da oggi la città si accende e si prepara ad accogliere tutte le iniziative in calendario. Negli ultimi nove anni le luminarie sono diventate via via più suggestive, e anche quest’anno assisteremo a un tripudio di colori che renderanno Monfalcone una delle mete più attrattive della regione durante le festività. Il programma natalizio propone 65 eventi in poco più di un mese, che coinvolgeranno tutti i rioni della città. Questo programma è il risultato di un grande lavoro di squadra tra assessorati, uffici, associazioni, realtà culturali e attività produttive. Ricordo che l’avvio ufficiale degli eventi è fissato per il 3 dicembre, alle ore 18, in Piazza della Repubblica.”

“Le luminarie sono un elemento molto importante per la città e, in particolare, per i nostri commercianti – ha aggiunto l’Assessore al Commercio Luca Zorzenon – Non solo creano un’atmosfera natalizia, ma contribuiscono anche ad attirare visitatori da tutta la regione. Questo porta molti benefici all’economia locale, perché chi viene a Monfalcone durante il periodo natalizio avrà l’opportunità di scoprire le nostre attività, ammirare le vetrine immerso in una splendida cornice.”