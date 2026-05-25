Friuli Doc Spring sbarca in laguna: a Grado le specialità della cucina friulana

L’enogastronomia friulana si mette in mostra sul litorale per un lungo fine settimana all’insegna delle eccellenze del territorio: dal 29 maggio al 2 giugno, la laguna di Grado farà da cornice alla seconda edizione di “Friuli Doc Spring”, l’appuntamento primaverile trampolino di lancio verso la storica kermesse autunnale, attesa a Udine dal 10 al 13 settembre.

La manifestazione, posizionata strategicamente durante il ponte della Festa della Repubblica, punta a intercettare il grande flusso di turisti italiani e i moltissimi visitatori in arrivo dall’Austria che scelgono la costa gradese per inaugurare la stagione estiva.

Sinergia tra mare ed entroterra

L’iniziativa punta a promuovere le eccellenze del territorio al di fuori dei confini locali, ricalcando l’esperienza dello scorso anno a Lignano Sabbiadoro. “Portare il marchio della festa più importante per l’enogastronomia friulana significa promuoverlo in direzioni inedite rispetto al passato“, ha spiegato il vicesindaco di Udine e assessore ai Grandi Eventi, Alessandro Venanzi, sottolineando l’importanza di creare sinergie con le località balneari. “Friuli Doc è una manifestazione identitaria per Udine, ma parla a tutto il Friuli Venezia Giulia. È ora di farla parlare di più anche fuori regione, grazie a una collaborazione tra il capoluogo e le località turistiche”.

Cosa si potrà gustare: i sapori della Carnia e del Tarvisiano

Il cuore del centro storico di Grado, tra piazza Biagio Marin e Campo Patriarca Elia, si trasformerà in un percorso di gusto con circa quindici stand selezionati. La proposta gastronomica offrirà una vera e propria anteprima delle specialità udinesi.

I visitatori potranno scoprire i piatti tipici della tradizione, a partire dal frico e dai primi piatti della Carnia. L’offerta spazierà dai formaggi stagionati della Val Canale alle specialità a base di Pezzata Rossa e polpette, fino alla carne alla griglia e ai prodotti biologici del territorio. Non mancherà l’attenzione ai boccali, con i birrifici artigianali friulani e la presenza della birra Zahre in collaborazione con la Pro Loco Tinisa. Oltre alle degustazioni sul posto, in diversi stand sarà possibile acquistare le specialità tipiche da portare a casa.

Orari e inaugurazione ufficiale

Il taglio del nastro, alla presenza del vicesindaco di Udine Alessandro Venanzi e del sindaco di Grado Giuseppe Corbatto, è fissato per venerdì 29 maggio nel tardo pomeriggio. L’orario di apertura nelle giornate di sabato 30, domenica 31, lunedì 1 e martedì 2 maggio sarà alle ore 10. Sarà possibile recarsi agli stand fino alle ore 22.