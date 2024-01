Di 74 anni.

Serenamente é mancata all’affetto dei suoi cari Miriam Patat (in Elia). Ne danno il triste annuncio il marito Vittorio, la figlia Stefania con Renzo e Veronica, il fratello Carlo con Valnea, il cognato Maurizio, i nipoti Cristian e Gianluca con le rispettive famiglie, le amiche ed i parenti tutti.



Il Rito delle Esequie avrà luogo a Gemona del Friuli nel Duomo di Santa Maria Assunta mercoledì 3 gennaio alle ore 15:30 ove la cara Miriam sarà esposta dalle ore 15:15 giungendo dalla Casa funeraria Giuliano di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.

Orario visite:

martedì 13:30 – 18:30 mercoledì 8:30 – 14:50



Al termine del Rito seguirà la cremazione.



Non fiori, ma eventuali offerte a nome della cara Miriam saranno devolute al Cro di Aviano.



Un sentito ringraziamento a tutto il personale del Servizio Infermieristico Domiciliare ed alla Dott.ssa Gioia Rimondi per la professionalità e l’assistenza ricevute.

Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria martedì 2 gennaio alle ore 20:00 nella chiesa di Maniaglia

Gemona del Friuli, 31 dicembre 2023

