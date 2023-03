Luca Soncin bronzo al Campionato Colomba italiana.

Arriva dal Friuli una delle tre migliori colombe pasquali d’Italia: Luca Soncin, infatti, si è guadagnato la medaglia di bronzo al Campionato Italiano Colomba 2023 organizzato dalla FIPGC Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria.

Soncin, titolare del Panificio Pasticcieria Aqa (alta qualità artigiana) di Osoppo assieme al socio Mauro, nonché vicepresidente di Etica del Gusto, si è distinto tra centinaia di partecipanti al concorso. D’altronde, lui (famoso anche per “coccolare” i suoi prodotti suonandogli la chitarra durante la lievitazione) non è nuovo a questi traguardi: nel 2021 si era guadagnato nientemeno che la medaglia d’argento per il miglior panettone classico al mondo.

Il pasticcere, specializzato in particolare in prodotti fatti col lievito madre (dal pane ai dolci della tradizione), si è detto soddisfatto del traguardo, frutto di tanti anni di impegno, formazione ed esperienza.