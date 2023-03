Pinocchio sugli Sci arriva a Sappada

Domenica 5 marzo Sappada ospita una tappa del circuito valido per la composizione della squadra friulana dei Baby e Cuccioli del 41° Pinocchio Sugli Sci, la rassegna giovanile di sci alpino tra le 5 più importanti al mondo organizzata dallo Sci Club Pinocchio di Pescia.

L’edizione 2023 ha preso il via a inizio gennaio e proseguirà fino ad aprile, con oltre 20 selezioni zonali in tutta Italia, il tour sulla neve del Villaggio di Pinocchio e una settimana di Finali Nazionali ed Internazionali all’Abetone sulla Montagna Pistoiese (26 marzo – 1° aprile).



“È sempre un’emozione – racconta Franco Giachini, presidente di Pinocchio Sugli Sci – veder gareggiare le giovani promesse dello sci, che alle volte diventano grandi campioni internazionali come è stato per Sofia Goggia, Federica Brignone, Marta Bassino, Lara Gut, Francesca Marsaglia, Irene Curtoni, Elena Curtoni, Petra Vlhová, Ilka Stuhec, Eva Maria Brem, Anna Veith-Fenninger, Viktoria Rebensburg, Clément Noël, Tina Weirather, Henrik Kristoffersen, Nina Løseth, Ivica Kostelic, Janica Kostelic, Max Blardone, Marcel Hirscher e tantissimi altri protagonisti del circo bianco di ieri e di oggi che da piccoli sono passati dal Pinocchio Sugli Sci”.



Domenica 5 marzo i giovani sciatori friulani delle categorie maschili e femminili Baby e Cuccioli si daranno battaglia con una prova di slalom gigante sulla pista nera Eiben. Organizzazione gare a cura di Sci Club Sappada in collaborazione con Promo Turismo FVG, consorzio Sappada Dolomiti Turismo e il Comune di Sappada.



Il gran finale della 41° edizione andrà inscena all’Abetone, dove a partire dal 26 marzo 2023 si terrà la Fase Nazionale. Qui i più piccoli si contenderanno l’ambito Pinocchio d’Oro, assegnato al vincitore di ogni categoria, mentre Ragazzi e Allievi si daranno battaglia per aggiudicarsi un posto nel mitico Albo d’Oro di Pinocchio ed entrare a far parte del Team Italia che incontrerà le delegazioni estere nel corso delle Finali Internazionali 2023.



Ad animare la selezione ci sarà il Villaggio Itinerante di Pinocchio, l’oasi invernale sulla neve dove gli atleti e i loro accompagnatori potranno rifocillarsi e divertirsi prima e dopo le gare con le golosità e le attività proposte dai partner dell’evento. L’immancabile burattino di legno e tutti i partner della manifestazione sono tra i protagonisti del Villaggio che nelle settimane successive farà tappa anche a Prato Nevoso (12-13 marzo), Moena (19 marzo) e Abetone in occasione delle Finalissime (26 marzo – 1° aprile).