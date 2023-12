Furto a Osoppo.

Ladri in azione a Osoppo, nel tardo pomeriggio dell’11 dicembre: tra le 17.50 e le 19.30, infatti, ignoti hanno messo a segno un furto in un’abitazione privata di via Fratelli Rosselli. Dopo aver forzato la portafinestra, sono entrati in casa portando via gioielli in oro per 7mila euro.

A denunciare l’accaduto, la padrona di casa, una donna di 51 anni, che una volta rientrata ha trovato un’amara sorpresa e ha sporto denuncia ai carabinieri che stanno indagando per risalire ai responsabili.