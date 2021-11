L’incidente in piazza Libertà a Pagnacco.

Atterrato con la sua moto in piazza Libertà a Pagnacco, finisce in ospedale. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Tricesimo, un 55enne di Udine è stato colpito da un’auto, questa mattina, intorno alle 9,30, finendo a terra.

Soccorso dall’ambulanza del 118, fortunatamente non è grave. È stato comunque trasportato in ospedale per accertamenti. Si sono registrati alcuni rallentamenti alla viabilità.

