Avanti con nuova stazione Palazzolo: l’incontro e i lavori previsti

Il progetto per la Stazione di Palazzolo dello Stella.

“Con l’obiettivo di favorire la mobilità alternativa all’automobile, la prossima riapertura della stazione ferroviaria di Palazzolo dello Stella rappresenta un progetto importante, che si inserisce nel piano di quella linea che comprende anche le fermate di Mossa e Capriva del Friuli i cui interventi sono in fase di progettazione“. Lo ha detto oggi a Trieste l’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante a margine dell’incontro con i rappresentanti della Direzione Stazioni di Rete ferroviaria italiana (Rfi) e il sindaco di Palazzolo dello Stella Franco D’Altilia. Presente anche il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin.

Come ha spiegato l’esponente della Giunta regionale, l’Amministrazione contribuisce con un finanziamento di 80mila euro per la parte relativa allo spazio circostante la fermata. “Riattivare queste stazioni consente – ha detto Amirante – di dare poi seguito ai lavori del Pnrr che vengono realizzati sulla linea, di aumento di capacità, in quanto con più treni possiamo offrire maggiori servizi a queste fermate attrezzate”. Importante poi per l’assessore la partecipazione attiva del Comune, “in una logica di condivisione delle scelte con il territorio che caratterizza l’operato di questa Amministrazione”.

I lavori per la stazione di Palazzolo dello Stella.

L’assessore regionale Cristina Amirante, alla sua sinistra il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin e il sindaco di Palazzolo dello Stella Franco D’Altilia

Nel dettaglio i lavori previsti per la stazione di Palazzolo dello Stella, nell’ambito di una stima di circa 35mila viaggiatori all’anno, sono: l’inserimento di ascensori di connessione al sottopassaggio, la riqualificazione del sottopasso di stazione, l’adeguamento delle scale esistenti, la realizzazione del sistema di chiusura notturna e di illuminazione, l’innalzamento dei marciapiedi, nuove pensiline, adeguamento di segnaletica e nuovi arredi con nuove recinzioni.