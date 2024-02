Incendio questa notte a Udine.

Auto in fiamme questa notte nella frazione Paparotti di Udine. La vettura ha preso fuoco in un parcheggio e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. I pompieri hanno spento le fiamme e messo si sono occupati della messa in sicurezza e della bonifica della zona. Al momento non si conoscono le cause dell’incendio.