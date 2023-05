Furto a Palazzolo dello Stella, rubato un Rolex.

Furto in un appartamento di Palazzolo dello Stella: i ladri hanno forzato un infisso e si sono introdotti in casa, portando via diversi gioielli in oro e un orologio Rolex. Il colpo è avvenuto ieri, giovedì 11 maggio, tra le 7.30 e le 14.30.

Il valore del bottino è di circa 6mila euro. La proprietaria dell’abitazione, una donna della Bosnia Erzegovina di 40 anni, ha denunciato il furto ai carabinieri che indagano su quanto accaduto.