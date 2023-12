Il presepe di Piancada di Palazzolo dello Stella.

È stato acceso domenica sera a Piancada di Palazzolo dello Stella lo spettacolare presepe di luce che, con i suoi 300 metri quadrati di magia e oltre 50 figure, si è guadagnato il titolo di presepe più luminoso e più grande di tutta la regione. In contemporanea, l’accensione dell’albero di Natale e una cascata di fuochi d’artificio hanno ulteriormente illuminato la notte del paese della Bassa friulana.

“È uno dei simboli dell’Avvento, non solo di Palazzolo dello Stella, ma di tutta la regione”, ha commentato il presidente del Consiglio regionale del Fvg, Mauro Bordin, ringraziando “le associazioni organizzatrici, dalla Pro Palazzolo alla parrocchia, dal gruppo Alpini locale all’amministrazione comunale ai tanti volontari, per il grande lavoro e impegno profuso nella

realizzazione del presepe che rappresenta un momento di grande ricchezza e di aggregazione per le comunità“.

“Il messaggio di amore è quanto mai prezioso e testimonia la nostra tradizione e la nostra identità, con il monito a riflettere su quanto di negativo purtroppo accade intorno a noi, dalle guerre alle violenze contro le donne. Non possiamo però dimenticare – ha aggiunto il presidente Bordin – che viviamo in un territorio dove la qualità della vita è molto buona, anche grazie alla sinergia e all’impegno delle tante realtà di volontariato che tengono vive le nostre comunità“.

Il sindaco di Palazzolo dello Stella, Franco D’Altilia, ha portato i saluti dell’amministrazione comunale e ha rivolto gli auguri di buon Natale ai tanti presenti: “Rinnovare la tradizione è fondamentale per la comunità, così come coinvolgere le nuove generazioni. Sono stati infatti oltre 40 i bambini del paese che hanno preso parte alla sfilata di Santa Lucia”. Il primo cittadino ha inoltre ricordato che il presepe resterà illuminato fino al 7 gennaio 2024.