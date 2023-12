Nella mattinata di oggi, mercoledì 20 dicembre, una piccola volpe è stata trovata priva di vita nei campi di Via Polesan a Palazzolo dello Stella.

Il corpo del povero animale giaceva ad una distanza di poche decine di metri dalle limitrofe abitazioni. Tra le ipotesi, una pallottola sparata da qualche cacciatore oppure il filo elettrico che alcune abitazioni hanno adottato come metodo di prevenzione per non fare entrare animali selvatici all’ interno del proprio cortile.