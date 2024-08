Addio a don Gianni Pinna, monaco benedettino friulano, morto nel pomeriggio del 15 agosto nelle stanze del monastero di Santa Maria del Monte a Cesena. La notizia è giunta dal vescovo di Cesena, Douglas Regattieri a conclusione della Messa solenne delle 18 in occasione della festa dell’Assunzione di Maria.

Don Gianni, nato a Palmanova 80 anni fa, era stato colpito da una malattia che negli ultimi mesi ne aveva gravemente compromesso la salute. Aveva prestato servizio per più di 15 anni nel carcere di Firenze, poi in Sardegna nel monastero di San Pietro di Sorres, in provincia di Sassari.

Nonostante le difficoltà, fino a pochi giorni fa era ancora possibile vederlo trascorrere del tempo nel chiostro del monastero, mantenendo il suo carattere allegro e il suo spirito di servizio che lo hanno sempre contraddistinto.