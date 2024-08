Pausa dal caldo in Friuli Venezia Giulia, arrivano piogge e temporali

Piogge, temporali e un sensibile calo delle temperature sono previsti per la giornata di oggi in Friuli Venezia Giulia. Un’area di bassa pressione sta attualmente interessando la regione, determinando un peggioramento delle condizioni climatiche proprio in questo weekend di metà agosto.

Le aree maggiormente colpite dal maltempo sono le pianure settentrionali, le Prealpi e le Alpi. Fin dal mattino, i cieli si presentano molto nuvolosi o completamente coperti, accompagnati da piogge diffuse e rovesci temporaleschi.

Il maltempo, tuttavia, non durerà a lungo. Secondo le previsioni, tra lunedì e martedì si assisterà a una graduale attenuazione dei fenomeni, con le piogge che andranno a diradarsi. Questo garantirà un progressivo miglioramento, con cieli sereni e temperature in rialzo.