A Palmanova la campagna di prevenzione sui tumori maschili.

Porta Aquileia a Palmanova colorata d’azzurro per tutto il mese di novembre. Il Comune di Palmanova ha aderito alla Campagna nazionale “Percorso Azzurro” dedicata alla prevenzione e diagnosi precoce dei tumori maschili, in particolare della prostata, la cui incidenza cresce di anno in anno.

Con questa Campagna Nazionale, Lilt intende infatti potenziare il proprio impegno nella cura e nella promozione di azioni di carattere preventivo, sia primario che secondario, volte alla sensibilizzazione della popolazione maschile in merito alle principali patologie oncologiche della sfera genitale maschile.

“È importante dare certi messaggi rivolti alla prevenzione di molte patologie – commenta Simonetta Comand, assessore comunale alle Pari opportunità –. Il mese scorso, ottobre, abbiamo illuminato di rosa lo stendardo in mezzo a piazza Grande, per la campagna Andos di prevenzione dei tumori al seno. Adesso, a novembre, illumineremo di azzurro Porta Aquileia dando un messaggio di prevenzione a tutti coloro che accedono alla Fortezza”,

Le neoplasie maschili.

I dati epidemiologici registrano che ogni anno il 54% dei tumori maligni vengono diagnosticati agli uomini, contro il 46% diagnosticato alle donne. Le neoplasie “esclusivamente” maschili sono il tumore alla prostata, che rappresenta la 6° causa di morte per gli uomini in tutto il mondo, ma tendenzialmente la prima per incidenza, essendo aumentata l’aspettativa di vita, e seppure più rari, il tumore al testicolo e il carcinoma del pene.

La prevenzione e la diagnosi precoce oggi guariscono il 60% dei casi di cancro e siamo altresì consapevoli che intensificando le campagne di sensibilizzazione potremmo arrivare ad una guaribilità, già oggi, superiore all’80%.

