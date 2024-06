Scacco matto, Palmanova pronta per i Campionati italiani

L’ex Caserma Montesanto della città stellata si candida per ospitare un evento di portata nazionale

Palmanova si candida a ospitare il Campionato Italiano di scacchi serie Master. Qualche giorno fa, il Presidente della Federazione italiana Luigi Maggi – già nella città-fortezza per partecipare all’Assemblea dei Circoli del Friuli Venezia Giulia nel Salone d’Onore del Municipio – si è recato in visita alla Caserma Montesanto, accompagnato dall’assessore alle politiche giovanili Thomas Trino e dal vicepresidente dell’ASD Palmascacchi Davide Ciani.

L’ex caserma, voluta da Napoleone e progettata nel 1808, viene oggi utilizzata per ospitare mostre, eventi e manifestazioni culturali. Per via delle sue grandi dimensioni e degli ampi spazi interni, la struttura si presenta come luogo ideale per ospitare un evento di portata nazionale.

Inizia una fruttuosa collaborazione con il Comune

Lo confermano anche le parole del Presidente Maggi, che a tal proposito ha dichiarato: “Ringrazio il Comune di Palmanova e la sua amministrazione per il contributo che sta offrendo al gioco degli scacchi sia nella sua città – dove ha concesso al locale circolo spazi molto funzionali – che in tutta la Regione, per avere ospitato in una sede prestigiosa la riunione del Comitato regionale con le Asd del territorio e i dirigenti della Federazione. Si tratta dell’inizio di una fruttuosa collaborazione che, in un futuro non lontano, potrebbe portare a Palmanova eventi scacchistici federali a carattere nazionale, che darebbero ulteriore lustro a questa bellissima località”.

Occasione di richiamo turistico e di visibilità

“L’amministrazione comunale ha sempre creduto nella potenza educativa del gioco degli scacchi, sostenendo tutte le numerose attività dell’ASD Palmascacchi. L’Associazione ha saputo far crescere l’appeal di questo gioco tra i più giovani con progetti nelle scuole e ha raggiunto risultati straordinari conquistando per ben due volte il titolo di Campioni d’Italia. Negli anni i loro tornei, organizzati a Palmanova e in regione, sono cresciuti in qualità e numero di partecipanti”, ha affermato con orgoglio l’Assessore Trino. “L’opportunità di ospitare un evento di portata nazionale nell’ex Caserma Montesanto avrebbe un grande risvolto di visibilità, nonché turistico ed economico. Rappresenterebbe un’ulteriore occasione per la città di Palmanova di dimostrare il connubio perfetto tra sport, cultura e turismo e di esaltare tutti gli aspetti valoriali ad essi legati”.

Queste le parole del vicepresidente Ciani al termine dell’Assemblea: ”Ringrazio il Comune, il Sindaco Giuseppe Tellini e l’Assessore allo Sport per l’ospitalità e per aver reso possibile l’Assemblea dei Circoli del Friuli Venezia Giulia nel Salone d’Onore del Municipio. È stato un piacere accogliere in una sala così prestigiosa il Presidente della Federazione Luigi Maggi, con cui abbiamo potuto confrontarci ed approfondire criticità ed opportunità del movimento scacchistico regionale. Ringrazio, inoltre, l’Amministrazione Comunale per l’attenzione che dedica da parecchi anni alla nostra disciplina supportando l’ASD Palmascacchi nell’organizzazione di eventi a carattere regionale, nazionale ed internazionale dando così un impulso fondamentale alla crescita del movimento scacchistico del Friuli Venezia Giulia”.

Stando, dunque, a quanto affermato dai principali esponenti regionali e nazionali della disciplina, Palmanova si candida fortemente ad ospitare i prossimi eventi del gioco degli scacchi, confermandosi realtà in grado di dare spazio ad ogni genere di iniziativa, anche grazie alle ottime strutture di cui dispone, una su tutte la Caserma Montesanto.