Energia e solidarietà per la camminata metabolica di Lignano

Successo per l’iniziativa promossa a sostegno dell’associazione Una Mano per Vivere, che aiuta i malati oncologici

Nelle cuffiette la voce incitante della trainer Nadia Perissinotto e nelle gambe tutta l’energia sprigionata dalla voglia di aiutare chi dedica il suo tempo agli altri.

E’ su questa spinta che le partecipanti alla camminata metabolica, promossa a Lignano Sabbiadoro per sostenere l’associazione Una Mano per Vivere, hanno aderito all’iniziativa e portato a termine il percorso, all’interno del parco Hemingway.

Il ricavato delle iscrizioni è stato interamente devoluto all’associazione che si occupa di fornire assistenza ai malati oncologici ricoverati in ospedale e del loro trasporto gratuito verso i centri di cura. Con i propri volontari e i quattordici mezzi in dotazione, Una Mano per Vivere opera in diversi Comuni, tra i quali anche Lignano Sabbiadoro, con oltre 370 trasporti nel corso del 2023. La donazione è stata consegnata, al termine della camminata, direttamente nelle mani della vicepresidente Franca Callegher accompagnata da Andrea Chiandotto, uno degli autisti volontari dell’associazione.

Tra le partecipanti della camminata anche l’Assessore del Comune di Lignano Sabbiadoro, Marina Bidin. “E’ stata una bella iniziativa – è il suo commento – e ringrazio l’organizzatrice, sempre presente nel territorio per iniziativa legate allo sport, al sociale e con progetti dedicati alle scuole. Questa volta il pensiero è andato a un’associazione che svolge nel territorio della Bassa Friulana e del vicino Veneto, un’opera davvero encomiabile, che proprio per questo va riconosciuta e sostenuta”.